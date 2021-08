Der Kanzler*innen-Simulator

Einmal „König*in von Deutschland“ sein. Oder wenigstens Bundeskanzler*in. Wie das wohl wäre? Man würde natürlich alles besser machen, oder zumindest anders. Bei Planet Schule lässt sich das ausprobieren – virtuell und ohne Risiken und Nebenwirkungen, die politische Entscheidungen im wirklichen Leben haben. Mit dem Kanzler*innen-Simulator übernehmen die Spieler*innen für eine Legislaturperiode die Regierungsgeschäfte. Vom Wahlversprechen bis zur Gesetzesvorlage, vom Ärger mit dem Koalitionspartner bis zur erfolgreichen Wiederwahl als Kanzler*in, von gescheiterten PR-Kampagnen bis hin zu gelungenen TV-Auftritten: Hier wird alles geboten – fast wie im richtigen Leben.

In der Kanzler*innen-Simulation gilt es, während einer Legislaturperiode möglichst viele politische Herausforderungen zu meistern. Hier wird gerade ein Gesetzesentwurf mit einem Vertreter der Opposition in der Ausschussdebatte diskutiert. Währenddessen findet in den Medien eine Berichtserstattung über eine aktuelle PR-Aktion der Kanzlerin statt.

Allgemeine Informationen über das Lernspiel "Der Kanzler*innen-Simulator"

In der Rolle des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin müssen die Spieler*innen in der Kanzler*innen-Simulation über eine Legislaturperiode hinweg politisches Geschick und diplomatisches Fingerspitzengefühl beweisen.



Auf dem Wahlplakat werden Parteiname und eines der wichtigsten Wahlversprechen des Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin angezeigt.

Die spielerisch gestaltete Simulation orientiert sich an den parlamentarischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland. Regierungsbildung und Gesetzgebung sind die zentralen Themenfelder des Spiels: Sobald die Spieler*innen es geschafft haben, eine regierungsfähige Koalition zustande zu bringen, beginnt der Hauptteil der Kanzlersimulation. Ziel ist, alle Gesetzesvorhaben, mit denen man zur Wahl antrat, auch zu realisieren. Dabei hängt der politische Erfolg im Spiel entscheidend davon ab, ob der Kanzler oder die Kanzlerin mit seinen / ihren politischen Entscheidungen mehrheitsfähig ist – sowohl innerhalb der Regierungskoalition als auch im Bundestag.

Spielerisch werden in der Kanzler*nnen-Simulation elementare Fragen zu unserem demokratischen System beantwortet: Welche Bedeutung haben Parteien? Was bedeutet es, eine Koalition zu bilden und welchen Einfluss hat sie auf die Regierung? Wer sind die politischen Gegner und wie begegne ich ihnen am geschicktesten? Wo und wann finden die entscheidenden Etappen parlamentarischer Meinungsbildung statt?

Die Spieloberfläche des Kanzler*innen-Simulators

Bevor die Kanzler*innen-Simulation beginnt, können die Spieler*innen sich in einem interaktiven Intro die wichtigsten Funktionen der Spieloberfläche ansehen und die Voreinstellungen festlegen. Fährt man mit der Maus über die einzelnen Bedienelemente, erscheinen Infotexte.



Wenn sich Kanzler*innenberater Dr. Disselbeck mit hilfreichen Tipps, Lob oder Warnungen beim Kanzler oder der Kanzlerin meldet, vibriert ganz links in der Menüleiste ein Handy-Symbol.

Zeitstrahl

Grundsätzlich ist das Spiel in Form einer Zeitachse aufgebaut, die einer Legislaturperiode des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin entspricht. Alle Spielereignisse kommen als Mini-Plakate wie auf einem Fließband von rechts ins Spiel geschaukelt. Erreichen sie den Kanzler oder die Kanzlerin, öffnet sich das entsprechende Aufgabenfenster.

Politische Wetterlage

Im Hintergrund des Spiels ist ein Himmel zu sehen, der sich – je nachdem, wie sich die politische Wetterlage für den Kanzler oder die Kanzlerin entwickelt – mal verfinstert, mal hell und sonnig ist.

Menüleiste

Am unteren Spielrand befindet sich die Menüleiste mit den Bedienelementen. Folgende Aktionen lassen sich darüber aufrufen.

Handy: Kommunikation mit Kanzler*innenberater Dr. Disselbeck

Weg in die Medien: Starten von Öffentlichkeitskampagnen

Deutschlandindex: Auswirkungen des Haushaltsplans überprüfen

Politbarometer: Ablesen der Sympathiepunkte der Bevölkerung

Sachpunkte: Bewertung für erfolgreiches politisches Handeln

Spielablauf des Kanzler*innen-Simulators

Den Kanzler oder die Kanzlerin gestalten

Zunächst gilt es, einen ganz persönlichen Kanzler-Avatar zu gestalten. Zur Wahl stehen verschiedene Frisuren, Kleidungsstücke und Accessoires. Darüber hinaus können die Spieler*innen sich zwischen einer männlichen und weiblichen Figur entscheiden.

Wahlversprechen

Bevor man Kanzler*in werden kann, muss man zunächst die kommende Bundestagswahl gewinnen. Hierfür ist es unverzichtbar, ein Wahlprogramm auf die Beine zu stellen, das den Bürger*innen zeigt, wofür sich der Kanzler oder die Kanzlerin im Falle seiner Wahl einsetzen würde.



Die Budgets des Bundeshaushaltsplans müssen jährlich vom Kanzler oder der Kanzlerin festgelegt werden.

Dieses inhaltliche Programm setzt sich aus einzelnen Wahlversprechen zusammen, die aus fünf Bereichen zusammengestellt werden:

Kultur und Bildung

Umwelt

Soziales

Wirtschaft

Sicherheit

Die eigene Position kann zum einen mit der Haltung der deutschen Bevölkerung verglichen werden. Zum anderen bekommt der Spieler die Übereinstimmung mit den Parteien des Deutschen Bundestags angezeigt.



Die Spieler*innen werden Schritt für Schritt durch die verschiedenen Phasen der Gesetzesbildung geführt. Hier findet gerade die Ausschussdebatte statt.

Kanzlerpartei auswählen

In diesem Schritt entscheiden die Spieler*innen sich, für welche Partei sie als Kanzler*in antreten möchten. Die inhaltliche Übereinstimmung zwischen den eigenen Wahlversprechen und denen der realen Bundestagsparteien spielt dabei eine große Rolle.

Das Wahlergebnis

Sobald die Wahlvorbereitungen abgeschlossen sind, findet der Wahlsonntag statt. Das Wahlergebnis wird in den Nachrichten bekannt gegeben: Eine Tortengrafik und Prozentwerte zeigen die Anteile der Parteien am neuen Bundestag. Außerdem interpretiert die Nachrichtensprecherin das Ergebnis.

Das neue Parlament

Ähnlich wie im TV-Wahlergebnis wird das Bundestagsparlament als Tortendiagramm dargestellt, dessen Parteienzusammensetzung als unterschiedlich große und farbige Anteile abgebildet wird. Die Kanzler*innenpartei befindet sich am linken Rand des Parlaments („Deine Partei“). Es lassen sich detaillierte Informationen zu den Parteipositionen im Parlament und den einzelnen Parlamentarier*innen aufrufen – eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die kommende Regierungsbildung.



Bewegt man die Maus über einen Parlamentarier oder eine Parlamentarierin, öffnet sich eine Eigenschaftskarte. Sie zeigt durch ihre Farbe die Parteizugehörigkeit. Außerdem ist der Beruf des Parlamentariers oder der Parlamentarierin notiert – ein wichtiger Hinweis darauf, für welche Argumente die Person in politischen Debatten besonders empfänglich ist.

Regierungsbildung

Hat die Bundestagswahl ein Ergebnis gebracht, bei dem eine Regierungsbildung mit dem eigenen Kanzler oder der eigenen Kanzlerin an der Spitze grundsätzlich möglich ist, öffnet sich ein Fenster zur Regierungsbildung. Diese verläuft in drei Schritten:

der Koalitionsbildung

der Kanzler*innenwahl

der Minister*innen-Ernennung

Am unteren Rand des Fensters wird durch graue Pfeile angezeigt, welche Phase der Regierungsbildung im Spiel erreicht ist.

Der Haushalt

Während der Regierungszeit muss vor jedem der vier Amtsjahre ein neuer Haushaltplan verabschiedet werden, in dem der Kanzler oder die Kanzlerin für die verschiedenen Bereiche im Staat die erforderliche Geldmenge definiert. Durch Verschieben des kleinen Dreiecks am jeweiligen Balken des Diagramms lassen sich die Etats schnell festlegen.

Gesetzesbildung

Alle vor der Wahl gegebenen Wahlversprechen erscheinen nach der Wahl als Mini-Plakate auf dem Zeitstrahl. Erreicht ein Wahlversprechen den Kanzler oder die Kanzlerin, öffnet sich ein Aktionsfenster unter dem Mini-Plakat, in dem man nun die Möglichkeit hat, aus dem Wahlversprechen ein Bundesgesetz zu machen. Am unteren Fensterrand markieren graue Pfeile, in welcher Phase der Gesetzbildung sich der Spieler aktuell befindet:



In Diskussionen mit politischen Gegner*innen stehen dem Kanzler fünf Argumente aus den Bereichen, Kultur, Umwelt, Soziales, Wirtschaft und Sicherheit zur Verfügung.

Koalitionsdebatte

erste Abstimmung

Ausschussdebatte

zweite Abstimmung

Überzeugungstools

Um ein Wahlversprechen einzulösen und ein entsprechendes Gesetz über alle parlamentarischen Hürden zu bringen, ist es erforderlich, die Gegner*innen des Gesetzes von den Vorteilen zu überzeugen. Der Kanzler*innen-Simulator bietet hierzu u.a. folgende Möglichkeiten: Argumente, Machtkampf, politischer Deal oder Kompromiss.

Öffentlichkeitskampagnen

Im täglichen politischen Geschäft kann es passieren, dass der Kanzler oder die Kanzlerin vor lauter Arbeit den Kontakt zur Bevölkerung etwas verlieren. Nimmt sein oder ihr Sympathiepunktestand ab oder bleibt auf sehr niedrigen Werten, muss hier dringend etwas getan werden – sonst ist die Wiederwahl gefährdet. Der Kanzler*innen-Simulator bietet hierfür verschiedene PR-Kampagnen. Eine weitere Möglichkeit, um in Sachen Sympathie in der deutschen Bevölkerung zu punkten, besteht darin, eine populäre Rateshow zu besuchen.

Ereignisse

Während der Regierungszeit kann es – wie im richtigen Leben – auch zu unangemeldeten Zwischenfällen wie Familiendramen oder politischen Skandalen kommen, auf die der Kanzler oder die Kanzlerin reagieren müssen. Sie stehen mit den meisten ihrer Entscheidungen im Blickfeld der Öffentlichkeit, auch wenn diese noch so persönlich sind.



Gelingt es dem Kanzler oder der Kanzlerin, seine politische Gegner*innen mit schlagkräftigen Argumenten zu überzeugen?

Punkte

Für fast alle Aktionen und Entscheidungen im Spiel gibt es Punkte oder Punktabzug. Die erreichten Punkte werden getrennt in Sympathie- und Sachpunkte am unteren Spielfeldrand angezeigt.

Spielende und Spielergebnis

Das Spiel endet entweder mit einer verlorenen Bundestagswahl gleich zu Beginn des Spiels oder nach Ablauf der Regierungszeit.

Während des Spiels kann auch ein vorzeitiges Ende durch das Vorziehen der nächsten Bundestagswahl erreicht werden: Hierzu gibt es rechts unten im Menü die Zoom-Funktion. Sie lässt den Zeitstrahl zusammenschrumpfen, sodass das Mini-Plakat für die nächste Bundestagswahl erscheint. Klicken die Spieler*innen auf dieses Schild, lässt sich die Regierungszeit per Mausklick beenden.

Nach Ablauf der Regierungszeit werden die vom Kanzler oder der Kanzlerin erreichten Punkte rot eingeblendet und zusätzlich das Ergebnis seiner politischen Arbeit in einer kleinen Texttafel kommentiert.

