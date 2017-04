Die Welt ist vollgestopft mit Rätseln und Fragen. Was macht einen guten Freund aus? Was ängstigt mich, was bringt mich zum Lachen? Und was ist eine gute Geschichte? Knietzsche, der kleinste Philosoph der Welt, denkt darüber nach - genau wie viele Kinder.

Mit der Planet Schule App „Knietzsches Geschichtenwerkstatt“ können Kinder eigene Knietzsche-Geschichten erzählen – ganz frei, ohne Vorgaben.

Die App fördert spielerisch Kreativität und Selbstvertrauen und unterstützt Kinder beim Erzählen. Die Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten sind groß. Nachwuchsautoren ab dem Vorschulalter erschaffen ihre eigenen Bildergeschichten.